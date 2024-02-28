



Госдеп США: Ситуация в Украине является "чрезвычайно серьезной"

Ситуация на передовой сейчас является крайне серьезной из-за недостатка у украинских военных боеприпасов. Конгресс США должен принять меры и проголосовать за продолжение помощи Украине. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Радио Свобода.



"Ситуация сейчас (на поле боя - ред.) чрезвычайно серьезная. Мы видели украинские войска, у которых нет боеприпасов, необходимых для отражения российской агрессии. Они все еще храбро сражаются. Они все еще мужественно сражаются. У них все еще есть броня, оружие и боеприпасы, которые они могут использовать, но сейчас они вынуждены ограничивать их количество, потому что Конгресс США бездействует", - заявил представитель Госдепа.



По его словам, США надеются, что украинские войска будут продолжать храбро сражаться и достигать успехов, как в последнее время в Черном море. Однако, ВСУ будет гораздо труднее без доступа к боеприпасам, которые им необходимы. Миллер подчеркнул президент США продолжает настаивать на том, чтобы Конгресс принял меры.



"Мы считаем, как мы уже неоднократно говорили, что если бы Палата представителей провела голосование по вопросу помощи Украине по принципу "за" или "против", то оно бы прошло. И поэтому мы снова призываем Конгресс выполнить свой долг и провести это голосование и оказать помощь украинской армии, которая отчаянно в ней нуждается", - указал Миллер.



Он отметил, что в целом путь к победе для Украины сейчас лежит через Палату представителей США.



"Это то, что больше всего нужно Украине. Им нужна дополнительная национальная безопасность, которую предложил Президент, чтобы получить Украине оружие и боеприпасы, необходимые ей для защиты и продолжения мужественной борьбы за свою свободу и независимость", - указал представитель Госдепа.