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Госдеп: США не планирует сокращать военную помощь Израилю
26.07.2023 10:55 Ирина Демьянова

Госдеп: США не планирует сокращать военную помощь Израилю

Соединенные Штаты не планируют сокращать военную помощь Израилю после одобрения Кнессетом первого закона о судебной реформе, заявил журналистам во вторник заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

“Не будет никакого сокращения или прекращения военной помощи, и это потому, что наша приверженность Израилю и наша приверженность безопасности Израиля нерушимы. Наше многолетнее партнерство с Израилем является нерушимым”, — подчеркнул Патель.

“Мы понимаем, что переговоры о попытках компромисса по судебной реформе будут продолжаться в ближайшие недели и месяцы с целью достижения консенсуса посредством диалога. Я не из тех, кто спекулирует насчет успеха переговоров, но есть внутренние переговоры, чтобы достичь более широкого консенсуса”, — добавил Патель.

“Понятно, что законодательство имеет последствия для повседневной жизни людей, и именно поэтому мы сказали, что такие изменения в демократии требуют широкого консенсуса”, — продолжил он.
 

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