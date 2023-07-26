



Госдеп: США не планирует сокращать военную помощь Израилю

Соединенные Штаты не планируют сокращать военную помощь Израилю после одобрения Кнессетом первого закона о судебной реформе, заявил журналистам во вторник заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.



“Не будет никакого сокращения или прекращения военной помощи, и это потому, что наша приверженность Израилю и наша приверженность безопасности Израиля нерушимы. Наше многолетнее партнерство с Израилем является нерушимым”, — подчеркнул Патель.



“Мы понимаем, что переговоры о попытках компромисса по судебной реформе будут продолжаться в ближайшие недели и месяцы с целью достижения консенсуса посредством диалога. Я не из тех, кто спекулирует насчет успеха переговоров, но есть внутренние переговоры, чтобы достичь более широкого консенсуса”, — добавил Патель.



“Понятно, что законодательство имеет последствия для повседневной жизни людей, и именно поэтому мы сказали, что такие изменения в демократии требуют широкого консенсуса”, — продолжил он.

