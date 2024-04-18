



Google уволил 28 сотрудников после антиизраильских протестов

В среду компания Google уволила 28 сотрудников, согласно внутренней служебной записке, с которой ознакомился телеканал CNBC. Это произошло после серии протестов против условий труда и контракта компании на предоставление израильскому правительству и армии услуг облачных вычислений и искусственного интеллекта.



Новость появилась через день после того, как во вторник вечером девять сотрудников Google были арестованы по обвинению в незаконном проникновении в офис компании в Нью-Йорке и Саннивейле (Калифорния), включая акцию протеста в офисе генерального директора Google Cloud Томаса Куриана.



Некоторые из арестованных сотрудников в Нью-Йорке и Саннивейле, беседовавшие с CNBC ранее в среду, рассказали, что во время акции протеста им заблокировали рабочие счета и офисы, отправили в административный отпуск и велели ждать возвращения на работу, пока с ними не свяжется отдел кадров.

Вечером в среду Крис Рэкоу, вице-президент Google по глобальной безопасности, разослал гуглерам служебную записку, в которой говорилось, что "после проведенного расследования сегодня мы уволили двадцать восемь сотрудников, которые были признаны причастными к акции. Мы продолжим расследование и примем необходимые меры".



Аресты, которые участники акции транслировали на канале Twitch, последовали за митингами у офисов Google в Нью-Йорке, Саннивейле и Сиэтле, собравшими, по словам сотрудников, сотни человек. Протесты возглавила организация "Нет технологиям для апартеида", которая сосредоточилась на проекте "Нимбус" - совместном контракте Google и Amazon стоимостью 1,2 миллиарда долларов на предоставление израильскому правительству и армии услуг облачных вычислений, включая инструменты искусственного интеллекта, центры обработки данных и другую облачную инфраструктуру.



Протестующие в Саннивейле просидели в офисе Куриана более девяти часов, пока их не арестовали, написав требования на доске Куриана и надев футболки с надписью "Googler против геноцида". В Нью-Йорке протестующие сидели в общем помещении на трех этажах. Пять работников из Саннивейла и четыре из Нью-Йорка были арестованы.