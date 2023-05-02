



Глобальные риски для журналистов возрастают - WSJ

Во вторник защитники свободы прессы подчеркнули растущее число рисков для журналистов, поскольку в тюрьму было заключено рекордное количество людей, включая репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, пишет WSJ.



Организация Объединенных Наций провела серию выступлений в преддверии 30-го Всемирного дня свободы печати в среду. Эта дата также будет отмечать пятую неделю заключения Гершковича в России. По данным Комитета защиты журналистов, по состоянию на декабрь прошлого года 363 журналиста находились в заключении более чем в 30 странах.



"Прекратите задерживать и сажать в тюрьму журналистов за то, что они выполняют свою работу. Поскольку журналисты отстаивают правду, мир поддерживает их", — заявил в видеообращении Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.



Когда три десятилетия назад ООН провела свой первый Всемирный день свободы печати, мир выглядел иначе, сказал А. Г. Сульцбергер, председатель и издатель New York Times.



"Медиа-организации наслаждаются финансовой устойчивостью, технологии начинают делать информацию более доступной для людей во всем мире, а напряженность времен холодной войны сходит на нет. Этот момент оказался недолгим звездным часом", — сказал он во вторник.



По его словам, интернет перевернул бизнес-модели новостных организаций, а дезинформация и кликбейт подорвали доверие к прессе. По его словам, репортажи в ряде стран, включая Китай, Венгрию, Египет, Никарагуа и Индию, стали более опасными.



"В России журналистам, которые осмелятся даже признать войну в Украине, грозит длительный срок тюремного заключения", — сказал Сульцбергер, указывая на задержание Гершковича и призывая к его освобождению.



По словам представителей ООН, журналисты также сталкиваются с другими угрозами, в том числе с онлайн-преследованиями. Одри Азуле , генеральный директор ЮНЕСКО, заявила, что межправительственная организация помогла предоставить средства защиты журналистам в Украине и работала с государствами-членами над расширением свободы прессы.



Масих Алинеджад , ирано-американский журналист, сообщил, что в Иране в заключении находятся более 70 журналистов. Она призвала страны-члены ООН принять резолюцию против транснациональных репрессий в отношении журналистов.



"Мы должны принять решительные меры", — сказала она, добавив, что "пустые слова" не помогут журналистскому сообществу.

