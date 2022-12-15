



В Иране угрожают закрыть Ормузский пролив

Главный редактор иранской газеты Kayhan, назначенный верховным лидером аятоллой Али Хаменеи, призвал власти Исламской Республики закрыть Ормузский пролив.

Об этом сообщает Associated Press.

В статье он объяснил свое предложение тем, что страны Запада, которые пользуются проливом для поставок нефти, поддерживают протесты, охватившие Иран.

"Закрытие Ормузского пролива для нефтяных танкеров и торговых судов западных стран является законным правом Ирана. Мы даже можем конфисковать часть их коммерческого груза в качестве компенсации за финансовый ущерб, который они нанесли нашей стране", - написал редактор Хосейн Шариатмадари.