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Главный противник Орбана приехал в Киев
11.07.2024 11:10 Алина Груднева

Главный противник Орбана приехал в Киев

Пока премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершает свой "мирный вояж", его главный противник Петер Мадяр прибыл в Киев.

Лидер оппозиционной венгерской партии "Тиса" почтил павших украинских защитников у стены памяти возле Михайловского златоверхого монастыря.

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"В Киеве, у стены памяти десяткам тысяч украинцев, погибших в войне", – сообщил он, опубликовав соответствующие фотографии.

Ожидается, что венгерский политик проведет встречи с руководством Украины. Его поездка была анонсирована после российского удара по детской больнице "Охмадтет" в Киеве.

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