



Главный противник Орбана приехал в Киев

Пока премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершает свой "мирный вояж", его главный противник Петер Мадяр прибыл в Киев.



Лидер оппозиционной венгерской партии "Тиса" почтил павших украинских защитников у стены памяти возле Михайловского златоверхого монастыря.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"В Киеве, у стены памяти десяткам тысяч украинцев, погибших в войне", – сообщил он, опубликовав соответствующие фотографии.



Ожидается, что венгерский политик проведет встречи с руководством Украины. Его поездка была анонсирована после российского удара по детской больнице "Охмадтет" в Киеве.