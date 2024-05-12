



Глава ООН призывает к "немедленному" гуманитарному прекращению огня в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает к немедленному прекращению войны между Израилем и ХАМАСом в Газе, возвращению заложников и "резкому" увеличению объема гуманитарной помощи, поступающей в анклав.



"Я повторяю свой призыв, призыв всего мира к немедленному гуманитарному прекращению огня, безоговорочному освобождению всех заложников и немедленному увеличению объемов гуманитарной помощи", - говорит Гутерриш в видеообращении к международной конференции в Кувейте.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Но прекращение огня - это только начало. Это будет долгий путь возвращения от разрушений и травм, нанесенных этой войной", - говорит он.

