



Глава МИД Британии посетит Израиль и Рамаллу

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли посетит Израиль с трехдневным визитом.



Его прибытие ожидается в понедельник, 11 сентября.



Клеверли планируется встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром иностранных дел Эли Коэном.



Кроме того, он выступит с речью в институте международной политики по борьбе с терроризмом при университете Райхмана в Герцлии.



После этого, в среду, 13 сентября, он отправится в Рамаллу, где встретится с руководством Палестинской автономии. Неизвестно, назначена ли его встреча с председателем ПА Махмудом Аббасом, который должен отправиться на Кубу.





