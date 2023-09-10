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Глава МИД Британии посетит Израиль и Рамаллу
10.09.2023 19:20 Алина Груднева

Глава МИД Британии посетит Израиль и Рамаллу

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли посетит Израиль с трехдневным визитом.

Его прибытие ожидается в понедельник, 11 сентября.

Клеверли планируется встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром иностранных дел Эли Коэном.

Кроме того, он выступит с речью в институте международной политики по борьбе с терроризмом при университете Райхмана в Герцлии. 

После этого, в среду, 13 сентября, он отправится в Рамаллу, где встретится с руководством Палестинской автономии. Неизвестно, назначена ли его встреча с председателем ПА Махмудом Аббасом, который должен отправиться на Кубу.


 

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