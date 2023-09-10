Глава МИД Британии посетит Израиль и Рамаллу
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли посетит Израиль с трехдневным визитом.
Его прибытие ожидается в понедельник, 11 сентября.
Клеверли планируется встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром иностранных дел Эли Коэном.
Кроме того, он выступит с речью в институте международной политики по борьбе с терроризмом при университете Райхмана в Герцлии.
После этого, в среду, 13 сентября, он отправится в Рамаллу, где встретится с руководством Палестинской автономии. Неизвестно, назначена ли его встреча с председателем ПА Махмудом Аббасом, который должен отправиться на Кубу.