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Глава гуманитарной службы ООН: в Газе - самая ужасная за всю историю бойня
23.11.2023 13:13 Аркадий Бочаровский

Глава гуманитарной службы ООН: в Газе - самая ужасная за всю историю бойня

Гуманитарный координатор ООН Мартин Гриффитс дал интервью Кристиан Аманпур на CNN.

Он сказал: "То, что произошло в Газе, - это абсолютная бойня, самая ужасная за всю историю".

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Гриффитс добавил: "Мне непросто было это сказать".

Интервью с Гриффитсом посмотрели 4,4 миллиона человек, но многие встретили его выпады насмешливо: “Хуже, чем красные кхмеры? Хуже, чем Алеппо, Мосул, Ракка? Хуже, чем Судан?”, “Это все потому, что ты не был в Йемене”.
 

 

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