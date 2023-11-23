



Глава гуманитарной службы ООН: в Газе - самая ужасная за всю историю бойня

Гуманитарный координатор ООН Мартин Гриффитс дал интервью Кристиан Аманпур на CNN.



Он сказал: "То, что произошло в Газе, - это абсолютная бойня, самая ужасная за всю историю".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Гриффитс добавил: "Мне непросто было это сказать".



Интервью с Гриффитсом посмотрели 4,4 миллиона человек, но многие встретили его выпады насмешливо: “Хуже, чем красные кхмеры? Хуже, чем Алеппо, Мосул, Ракка? Хуже, чем Судан?”, “Это все потому, что ты не был в Йемене”.

