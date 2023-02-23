



Глава ЦАХАЛа заявил, что военные намерены не вмешиваться в политику

Выступая на церемонии выпуска офицеров ЦАХАЛа, командующий войсками Армии обороны Израиля Герци Халеви прокомментировал продолжающийся в Израиле политический кризис по поводу судебной реформы.



“ЦАХАЛ – это уникальное место встречи армии и общества, поэтому противоречия затрагивают и ее военнослужащих”, – сказал Халеви. “Солдаты и офицеры не служат в дальних странах. Они охраняют дом, служат рядом с домом”.



Халеви считает, что, несмотря на политический климат, миссия ЦАХАЛа остается ясной – “защищать государство и обеспечивать безопасность его граждан”.

“Военнослужащие подчиняются закону и армейским протоколам и действуют в соответствии с духом и ценностями ЦАХАЛа”, – говорит он.



По словам командующего, ЦАХАЛ будет внимательно относиться к солдатам, вступающим в политические споры, “не для того, чтобы занять чью-либо сторону, а для того, чтобы оставить его в стороне и сохранить ЦАХАЛ единым и сплоченным вокруг сложных задач”.