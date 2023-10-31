



Германия усиливает свое военное присутствие на Ближнем Востоке

На фоне обострения конфликта в Израиле и Газе и возможности его распространения на весь регион, немецкая армия разместила более 1 000 военнослужащих на Кипре и в различных странах Ближнего Востока, сообщают немецкие СМИ.



Этот упреждающий шаг направлен на быструю эвакуацию граждан Германии в случае дальнейшего ухудшения ситуации и распространения конфликта на весь регион.



Как сообщает немецкий таблоид Bild, большая часть этих военнослужащих находится на Кипре в состоянии повышенной готовности.



Растущие опасения связаны с тем, что война, начавшаяся три недели назад, может спровоцировать более масштабное столкновение с Ливаном и, возможно, даже с Ираном.



На Кипр переброшены подразделения спецназа военно-морских сил (КSМ). Кроме того, в Иордании размещены подразделения армейского спецназа (KSK), что свидетельствует о готовности Германии к оперативному реагированию на любой возможный кризис в этом регионе.