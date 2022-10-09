



Германия и Литва проводят совместные военные учения на восточном фланге НАТО

Совместные немецко-литовские военные учения "Быстрый грифон»" состоялись на военном полигоне Гайжунай возле военной базы Рукла в Литве, сообщает Zeit.



Это первые военные учения немецкой бригады по усилению защиты восточного фланга НАТО.



"Цель этих учений — проверить оперативную совместимость в бою с нашими литовскими партнерами", — сказал бригадный генерал Кристиан Наврат.



В учениях приняли участие около 200 немецких солдат из Торгелова и около 50 транспортных и боевых машин. Было отработано взаимодействие вооруженных сил двух партнеров по альянсу. До середины октября запланированы различные миссии для тренировки координации между военными частями и командными структурами. Другим направлением является логистика и мобильность для перемещения войск и оборудования.