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Германия готова принять "противников режима Путина" и дезертиров
22.09.2022 20:41 Ольга Белозерова

Германия готова принять "противников режима Путина" и дезертиров

В Германии заявили о готовность принять россиян, которые попытаются избежать мобилизации, а также тех, кто выступает против режима Путина.

Такое заявление сделала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, сообщает "Громадське". По ее словам, Германия готова при некоторых обстоятельствах принять "дезертиров из российской армии" и "противников режима Путина". 

"Как правило, дезертиры, которым грозят строгие репрессии, получают международную защиту в Германии. Каждый, кто выступает против режима Путина и поэтому подвергает себя опасности, может подать заявление на предоставление убежища в Германии из-за политических преследований", - заявила она.

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