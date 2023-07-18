Новости » Политика
Герцог подвел итоги встречи с Байденом
18.07.2023 22:01 Алина Груднева

Герцог подвел итоги встречи с Байденом

Президент Израиля Ицхак Герцог подвел итоги переговоров с американским коллегой Джо Байденом в Белом Доме.

Оба лидера разговаривали примерно в течение часа.

По словам Герцога, у него состоялась "замечательная встреча" с президентом США. Он также пояснил, что Вашингтон так активно интересуется планами израильского правительства относительно правовой реформы из "глубокого беспокойства и заботы о благополучии" Еврейского Государства.

"Израиль очень важен для мира, ближневосточного региона и США. Международный интерес к успеху Израиля является еще одной причиной для достижения согласия и компромисса", - подчеркнул Герцог.

Он добавил, что Байден во время переговоров подтвердил свою приверженность и любовь к Израилю. Также стороны обсудили усилившиеся провокации "Хизбаллы" на границе с Ливаном, иранскую ядерную угрозу и налаживание сотрудничества в регионе.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы