



Герцог подвел итоги встречи с Байденом

Президент Израиля Ицхак Герцог подвел итоги переговоров с американским коллегой Джо Байденом в Белом Доме.



Оба лидера разговаривали примерно в течение часа.



По словам Герцога, у него состоялась "замечательная встреча" с президентом США. Он также пояснил, что Вашингтон так активно интересуется планами израильского правительства относительно правовой реформы из "глубокого беспокойства и заботы о благополучии" Еврейского Государства.



"Израиль очень важен для мира, ближневосточного региона и США. Международный интерес к успеху Израиля является еще одной причиной для достижения согласия и компромисса", - подчеркнул Герцог.



Он добавил, что Байден во время переговоров подтвердил свою приверженность и любовь к Израилю. Также стороны обсудили усилившиеся провокации "Хизбаллы" на границе с Ливаном, иранскую ядерную угрозу и налаживание сотрудничества в регионе.