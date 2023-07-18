



Герцог встретился с Байденом в Белом Доме: что известно

Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл в Белый Дом на встречу с американским коллегой Джо Байденом.



Он расписался в гостевой книге, после чего его приветствовал американский лидер.



На пресс-конференции для журналистов Герцог сказал, что Иран никогда не получит ядерное оружие. Он также отметил, что приверженность Вашингтона безопасности Израиля является непоколебимой.



Также президент Израиля прокомментировал продолжающиеся протесты против правовой реформы в стране. Он отметил, что из-за этого вопроса в Израиле продолжаются "горячие дебаты". Байден по этому поводу, в свою очередь, ничего публично говорить не стал.



"Израильская демократия, прочная, сильная и устойчивая. Мы должны пытаться найти консенсус", - подчеркнул Герцог. Тем временем, Байден отметил, что дружба между Израилем и США является нерушимой. По его словам, двум государствам "многое предстоит сделать".



После этого оба лидера отправились на переговоры, которые длились примерно час. По итогам, Герцог рассказал, что они обсудили усилившиеся провокации "Хизбаллы" на границе с Ливаном, иранскую ядерную угрозу и налаживание сотрудничества в регионе.



"Израиль очень важен для мира, ближневосточного региона и США. Международный интерес к успеху Израиля является еще одной причиной для достижения согласия и компромисса", - подчеркнул Герцог.