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Генсек ООН об ударах по Израилю: призываю к "сдержанности"
06.04.2023 20:01 Алина Груднева

Генсек ООН об ударах по Израилю: призываю к "сдержанности"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал массированные обстрелы, которым подвергся Израиль с территории Ливана и Газы.

Он осудил атаки на Еврейское Государство и призвал все стороны "проявлять максимальную сдержанность".

"Мы осуждаем сегодняшний массированный обстрел с территории Ливана по северу Израиля", - цитирует его слова официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Он призвал все стороны "избегать любых односторонних действий", которые могут еще больше "обострить ситуацию".


 

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