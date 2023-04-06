Генсек ООН об ударах по Израилю: призываю к "сдержанности"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал массированные обстрелы, которым подвергся Израиль с территории Ливана и Газы.
Он осудил атаки на Еврейское Государство и призвал все стороны "проявлять максимальную сдержанность".
"Мы осуждаем сегодняшний массированный обстрел с территории Ливана по северу Израиля", - цитирует его слова официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Он призвал все стороны "избегать любых односторонних действий", которые могут еще больше "обострить ситуацию".