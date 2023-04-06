



Генсек ООН об ударах по Израилю: призываю к "сдержанности"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал массированные обстрелы, которым подвергся Израиль с территории Ливана и Газы.



Он осудил атаки на Еврейское Государство и призвал все стороны "проявлять максимальную сдержанность".



"Мы осуждаем сегодняшний массированный обстрел с территории Ливана по северу Израиля", - цитирует его слова официальный представитель Стефан Дюжаррик.



Он призвал все стороны "избегать любых односторонних действий", которые могут еще больше "обострить ситуацию".





