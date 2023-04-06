



Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу из Ливана

Днем, 6 апреля, север Израиля подвергся массированному ракетному обстрелу с ливанской территории.



Сирена ракетной тревоги не стихала долгое время в населенных пунктах в Западной Галилее.



Были зафиксированы попадания ракет. В частности, в деревне Фассута в результате ракетного удара пострадал 19-летний местный житель.



"Ракета попала в машину возле моего дома. Мы видели раненого, которому осколки попали в руки и ноги", - сообщила жительница по имени Мириам в комментарии "Галей ЦАХАЛ".



По данным MDA, также легкие травмы получила 60-летняя женщина, которая упала по дороге в бомбоубежище, а позже поступили данные а 26-летнем мужчине, которого ранило осколками, когда он ехал в одном из кибуцей по открытой местности. В Шломи ракета упала в центре посреди дороги, совсем рядом с главной улицей. В соседнем здании повылетали стекла



הרקטה שנפלה במרכז היישוב שלומי - התפוצצה באמצע הכביש, סמוך מאוד לרחוב המרכזי של שלומי. הרקטה גרמה לנזק למבנה של סניף בנק שהיה סגור בשל החג, והיא נפלה מטרים ספורים מבית כנסת סמוך.

נס גדול נגרם כאן באמצע חג הפסח pic.twitter.com/XMZdJmvUH1 — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) April 6, 2023

מטחי הרקטות לצפון: אותרו שתי נפילות בישובים שלומי ופסוטה בגליל המערבי@Doron_Kadosh https://t.co/k2ia5RKetA pic.twitter.com/PShkSnKMgT — גלצ (@GLZRadio) April 6, 2023

האזעקות בגליל המערבי: זוהה שיגור אחד מלבנון לעבר ישראל - שיורט ע"י כיפת ברזל@Doron_Kadosh pic.twitter.com/IRWDi6goxq — גלצ (@GLZRadio) April 6, 2023

Over the last couple of hours, 34 rockets were fired from Lebanon at Northern Israel, putting innocent lives in danger.



The Israeli government will take all necessary measures to defend its citizens against acts of violence! pic.twitter.com/MRNIzQi9X0 — David Saranga (@DavidSaranga) April 6, 2023

More scenes after the barrage of rocket fire. pic.twitter.com/UMLV9OZjSz — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) April 6, 2023

WATCH: Rocket barrage from Lebanon into Israel



1 Israeli wounded, limited damage reported, airports in northern Israel closed



Follow the developments here: https://t.co/0uHSMMEqhC pic.twitter.com/cqPzScKzOv — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) April 6, 2023