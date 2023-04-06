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Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу из Ливана
06.04.2023 16:43 Алина Груднева

Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу из Ливана

Днем, 6 апреля, север Израиля подвергся массированному ракетному обстрелу с ливанской территории.

Сирена ракетной тревоги не стихала долгое время в населенных пунктах в Западной Галилее.

Были зафиксированы попадания ракет. В частности, в деревне Фассута в результате ракетного удара пострадал 19-летний местный житель.

"Ракета попала в машину возле моего дома. Мы видели раненого, которому осколки попали в руки и ноги", - сообщила жительница по имени Мириам в комментарии "Галей ЦАХАЛ".

По данным MDA, также легкие травмы получила 60-летняя женщина, которая упала по дороге в бомбоубежище, а позже поступили данные а 26-летнем мужчине, которого ранило осколками, когда он ехал в одном из кибуцей по открытой местности. В Шломи ракета упала в центре посреди дороги, совсем рядом с главной улицей. В соседнем здании повылетали стекла
 


По данным Армии обороны Израиля, с территории Ливана было зафиксировано 34 пуска ракет, из которых 25 были перехвачены. Пять ракет попали по территории Израиля. Информация относительно еще четырех и их местонахождении уточняется.

"Это не окончательные данные. Специальных инструкций от Службы тыла нет", - добавили в ЦАХАЛе.
  Разные источники, как со стороны Ливана, так и со стороны Израиля, сообщили, что атаку совершили палестинские группировки, а не "Хизбалла". СМИ также распространяли сообщения о том, что ЦАХАЛ открыл ответный огонь из артиллерии, однако не было подтверждения этой информации.

На фоне обстрела все пляжи и парки на севере Израиля было решено закрыть. Более того, ЦАХАЛ призвал израильтян избегать поездок в Западную Галилею. Более того, воздушное пространство на севере Израиля было закрыто для гражданских бортов.

Речь идет о Хайфе, Рош-Пина и аэропорте Мегиддо. Поступали сообщения также о временной приостановке рейсов в аэропорту Бен-Гурион.

Из-за угрозы в сфере безопасности мэры Нагарии и Кармиэля дали распоряжение открыть общественные бомбоубежища. Министр обороны Йоав Галант провел совещание с начальником штаба ЦАХАЛа и командованием силовых ведомств, выдав им первые распоряжения.

Между тем, на фоне угрозы в сфере безопасности и растущей напряженности из-за мечети Аль-Акса на сегодняшний вечер, в 20:30, премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал совещание военно-политического кабинета.

 

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