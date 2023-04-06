Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу из Ливана
Днем, 6 апреля, север Израиля подвергся массированному ракетному обстрелу с ливанской территории.
Сирена ракетной тревоги не стихала долгое время в населенных пунктах в Западной Галилее.
Были зафиксированы попадания ракет. В частности, в деревне Фассута в результате ракетного удара пострадал 19-летний местный житель.
"Ракета попала в машину возле моего дома. Мы видели раненого, которому осколки попали в руки и ноги", - сообщила жительница по имени Мириам в комментарии "Галей ЦАХАЛ".
По данным MDA, также легкие травмы получила 60-летняя женщина, которая упала по дороге в бомбоубежище, а позже поступили данные а 26-летнем мужчине, которого ранило осколками, когда он ехал в одном из кибуцей по открытой местности. В Шломи ракета упала в центре посреди дороги, совсем рядом с главной улицей. В соседнем здании повылетали стекла
הרקטה שנפלה במרכז היישוב שלומי - התפוצצה באמצע הכביש, סמוך מאוד לרחוב המרכזי של שלומי. הרקטה גרמה לנזק למבנה של סניף בנק שהיה סגור בשל החג, והיא נפלה מטרים ספורים מבית כנסת סמוך.— דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) April 6, 2023
נס גדול נגרם כאן באמצע חג הפסח pic.twitter.com/XMZdJmvUH1
מטחי הרקטות לצפון: אותרו שתי נפילות בישובים שלומי ופסוטה בגליל המערבי@Doron_Kadosh https://t.co/k2ia5RKetA pic.twitter.com/PShkSnKMgT— גלצ (@GLZRadio) April 6, 2023
По данным Армии обороны Израиля, с территории Ливана было зафиксировано 34 пуска ракет, из которых 25 были перехвачены. Пять ракет попали по территории Израиля. Информация относительно еще четырех и их местонахождении уточняется.
"Это не окончательные данные. Специальных инструкций от Службы тыла нет", - добавили в ЦАХАЛе.
האזעקות בגליל המערבי: זוהה שיגור אחד מלבנון לעבר ישראל - שיורט ע"י כיפת ברזל@Doron_Kadosh pic.twitter.com/IRWDi6goxq— גלצ (@GLZRadio) April 6, 2023
Разные источники, как со стороны Ливана, так и со стороны Израиля, сообщили, что атаку совершили палестинские группировки, а не "Хизбалла". СМИ также распространяли сообщения о том, что ЦАХАЛ открыл ответный огонь из артиллерии, однако не было подтверждения этой информации.
Over the last couple of hours, 34 rockets were fired from Lebanon at Northern Israel, putting innocent lives in danger.— David Saranga (@DavidSaranga) April 6, 2023
The Israeli government will take all necessary measures to defend its citizens against acts of violence! pic.twitter.com/MRNIzQi9X0
На фоне обстрела все пляжи и парки на севере Израиля было решено закрыть. Более того, ЦАХАЛ призвал израильтян избегать поездок в Западную Галилею. Более того, воздушное пространство на севере Израиля было закрыто для гражданских бортов.
Речь идет о Хайфе, Рош-Пина и аэропорте Мегиддо. Поступали сообщения также о временной приостановке рейсов в аэропорту Бен-Гурион.
Из-за угрозы в сфере безопасности мэры Нагарии и Кармиэля дали распоряжение открыть общественные бомбоубежища. Министр обороны Йоав Галант провел совещание с начальником штаба ЦАХАЛа и командованием силовых ведомств, выдав им первые распоряжения.
Между тем, на фоне угрозы в сфере безопасности и растущей напряженности из-за мечети Аль-Акса на сегодняшний вечер, в 20:30, премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал совещание военно-политического кабинета.
More scenes after the barrage of rocket fire. pic.twitter.com/UMLV9OZjSz— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) April 6, 2023
WATCH: Rocket barrage from Lebanon into Israel— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) April 6, 2023
1 Israeli wounded, limited damage reported, airports in northern Israel closed
Follow the developments here: https://t.co/0uHSMMEqhC pic.twitter.com/cqPzScKzOv