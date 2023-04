Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу из Ливана

Днем, 6 апреля, север Израиля подвергся массированному ракетному обстрелу с ливанской территории.



Сирена ракетной тревоги не стихала долгое время в населенных пунктах в Западной Галилее.



Были зафиксированы попадания ракет. В частности, в деревне Фассута в результате ракетного удара пострадал 19-летний местный житель.



"Ракета попала в машину возле моего дома. Мы видели раненого, которому осколки попали в руки и ноги", - сообщила жительница по имени Мириам в комментарии "Галей ЦАХАЛ".



По данным MDA, также легкие травмы получила 60-летняя женщина, которая упала по дороге в бомбоубежище, а позже поступили данные а 26-летнем мужчине, которого ранило осколками, когда он ехал в одном из кибуцей по открытой местности. В Шломи ракета упала в центре посреди дороги, совсем рядом с главной улицей. В соседнем здании повылетали стекла



Over the last couple of hours, 34 rockets were fired from Lebanon at Northern Israel, putting innocent lives in danger.



The Israeli government will take all necessary measures to defend its citizens against acts of violence! pic.twitter.com/MRNIzQi9X0