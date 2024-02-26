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Геерт Вилдерс: Исключить Турцию из НАТО за поддержку терроризма
26.02.2024 13:15 MIGnews.com

Геерт Вилдерс: Исключить Турцию из НАТО за поддержку терроризма

Голландский политик, победивший на ноябрьских парламентских выборах, считает, что Турция должна быть исключена из альянса НАТО за поддержку ХАМАСа и финансирование терроризма.

Правый политик Геерт Вилдерс, чья "Партия свободы" получила наибольшее количество голосов на парламентских выборах в Нидерландах в ноябре, призвал исключить Турцию из НАТО за связи с террористической организацией ХАМАС и ее поддержку.

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"Турция должна быть исключена из НАТО", - написал Вилдерс на сайте X  в ответ на статью в Washington Examiner о том, что Турция служит убежищем для финансирования терроризма.
 

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