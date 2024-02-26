



Геерт Вилдерс: Исключить Турцию из НАТО за поддержку терроризма

Голландский политик, победивший на ноябрьских парламентских выборах, считает, что Турция должна быть исключена из альянса НАТО за поддержку ХАМАСа и финансирование терроризма.



Правый политик Геерт Вилдерс, чья "Партия свободы" получила наибольшее количество голосов на парламентских выборах в Нидерландах в ноябре, призвал исключить Турцию из НАТО за связи с террористической организацией ХАМАС и ее поддержку.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Турция должна быть исключена из НАТО", - написал Вилдерс на сайте X в ответ на статью в Washington Examiner о том, что Турция служит убежищем для финансирования терроризма.

