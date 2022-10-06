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Ганц заявил о готовности ответить на вероятные удары "Хизбаллы"
06.10.2022 14:25 Александр Юзовский

Ганц заявил о готовности ответить на вероятные удары "Хизбаллы"

Министр обороны Израиля Бени Ганц во время церемонии почтения памяти мучеников войны Судного дня высказался о переговорах с Ливаном о морской-экономической границе.

Он заявил, что если "Хизбалла" решит нанести ущерб израильской инфраструктуре, то Израиль ответит. 

"Если "Хизбалла" попытается нанести ущерб нашей инфраструктуре, Ливан заплатит большой цену", – заявил глава минобороны.

Кроме того, Ганц высказал свое мнение, почему войну Судного дня выиграли израильтяне. Ганц уверен, что этого удалось добиться лишь потому, что все пошли в бой.

"Там были религиозные и светские люди, из кибуца и города, все они вышли на защиту государства и его граждан", – добавил он.
 

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