



Лидеры оппозиции в бешенстве от заявлений Нетаниягу

Незадолго до своего вылета в США премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что протестующие против реформы "объединились с ООП и Ираном".



"Даже тысяча пламенных речей в ООН не исправит того огромного ущерба, который Нетаниягу наносит израильскому обществу своим поведением, - заявил в ответ председатель Ха Махане Ха Мамлахти Бени Ганц, - Выпад Нетаниягу, обвинившего протестующих в США в сговоре с нашими врагами, серьезен и заслуживает всяческого осуждения. Даже если мы не согласны с курсом действий, речь идет о патриотах, любящих свою страну. Пора прекратить государственный переворот и навести порядок в правительстве, а не обвинять протестующих".



Председатель оппозиции Яир Лапид также подверг критике слова премьер-министра и сказал: "Нет человека, который разрушил бы наш имидж в мире больше, чем Нетаниягу за последние месяцы. Ничто так не помогает иранцам, как переворот его правительства. Его обвинения в адрес патриотов протеста - еще одно доказательство серьезного нарушения его способностей суждения и чтения реалий".



Напомним, такое заявление Нетаниягу сделал, направляясь в США для выступления на Генассамблее ООН.