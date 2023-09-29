



Галант посетил мемориал "Платформа 17" и встретился с пережившим Холокост

Министр обороны Йоав Галант посетил мемориал "Платформа 17" в Берлине в память о жертвах Холокоста и сказал, что "через 80 лет после того, как 50 000 евреев были отправлены на смерть в этом месте, мы возглавляем делегацию безопасности для обеспечения немецких граждан системами защиты".



Во время посещения мемориала Галант встретился там с Францем Михальским, пережившим Холокост, живущим в Берлине, и его женой Петрой.



"У нас есть возможность защитить себя, наши семьи и наших детей самостоятельно, и мы сделаем это – в этом заключается миссия системы безопасности", – добавил Галант.