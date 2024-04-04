



ФСБ заявила о задержании якобы экс-бойца ЦАХАЛа

Бывший военнослужащий Армии обороны Израиля был задержан ФСБ в Краснодарском крае России.



Российские спецслужбы утверждают, что мужчина якобы планировал вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.



Мужчина под конвоем выехал за пределы РФ, обратный въезд ему закрыт.

ФСБ задержала на Кубани экс-солдата ЦАХАЛ за намерение вступить в ВСУ. pic.twitter.com/W0agLpW5i7 — Волк Путина🐺.🇷🇺В миру Василий. (@bulah003) April 4, 2024

"Установлено, что иностранец негативно относится к (войне в Украине - ред.) и проводимой руководством РФ политике, в связи с чем направлял в адрес различных... организаций, запрещенных на территории РФ, свои анкетные и автобиографические данные для вступления в состав указанных организаций и выполнения боевых задач против РФ.Совершен его контролируемый выезд за пределы страны для дальнейшего отбытия в Израиль, а также закрыт въезд в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.По сведениям ФСБ мужчина "не успел осуществить свои планы". УФСБ России в регионе объявило ему официальное предупреждение.