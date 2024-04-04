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ФСБ заявила о задержании якобы экс-бойца ЦАХАЛа
04.04.2024 14:53 MIGnews.com

ФСБ заявила о задержании якобы экс-бойца ЦАХАЛа

Бывший военнослужащий Армии обороны Израиля был задержан ФСБ в Краснодарском крае России. 

Российские спецслужбы утверждают, что мужчина якобы планировал вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина под конвоем выехал за пределы РФ, обратный въезд ему закрыт.


"Установлено, что иностранец негативно относится к (войне в Украине - ред.) и проводимой руководством РФ политике, в связи с чем направлял в адрес различных... организаций, запрещенных на территории РФ, свои анкетные и автобиографические данные для вступления в состав указанных организаций и выполнения боевых задач против РФ.

Совершен его контролируемый выезд за пределы страны для дальнейшего отбытия в Израиль, а также закрыт въезд в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

По сведениям ФСБ мужчина "не успел осуществить свои планы". УФСБ России в регионе объявило ему официальное предупреждение.

 

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