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Французский корабль-госпиталь пришвартовался у побережья Синая
28.11.2023 20:25 Алина Груднева

Французский корабль-госпиталь пришвартовался у побережья Синая

Французский корабль-госпиталь для жителей Газы пришвартовался у синайского побережья.

В комментарии The Times of Israel французский дипломат пояснил, что на “Диксмуде” есть 40 больничных коек.

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Корабль оборудован посадочной площадкой для вертолета. Пациентов будут доставлять с египетского контрольно-пропускного пункта Рафиах. 

Ожидается, что плавучий госпиталь будет введен в эксплуатацию в ближайшие часы или дни. По словам дипломата, Париж координирует усилия с египетскими официальными лицами и гуманитарными организациями.

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