



Франция празднует День взятия Бастилии

В воскресенье, 14 июля Франция отмечает свой национальный праздник – День взятия Бастилии. Президент Эммануэль Макрон открыл традиционный военный парад смотром войск, после чего прозвучала "Марсельеза", государственный гимн.



Подготовка к Олимпийским играм не позволила военному параду пройти по традиционному маршруту на Елисейских полях, вынудив вместо этого военный контингент пройти маршем по близлежащей авеню Фош.



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В связи с мерами олимпийской безопасности численность военнослужащих была сокращена по сравнению с предыдущими годами. В тщательно поставленном шоу приняли участие около 4000 человек по сравнению с 6500 в прошлом году и 162 лошади. Ни танки, ни бронетехника не участвовали, но над головой пролетело более 60 самолетов, в том числе британский истребитель "Тайфун", а также французские "Миражи" и "Рафали".

