



Франция: антисемитов будут искать, используя видеозапись

Власти Франции заявили, что расследуют случай вопиющего публичного антисемитизма в Париже после того, как появилось новое вирусное видео, снятое пассажиром метро, ​​на котором видно, как группа людей скандирует лозунги ненависти, направленные против евреев.



На видео, опубликованном на X во вторник, видно, как молодая женщина записывает, как группа людей кричит по-французски: “К черту евреев и к черту вашу мать… да здравствует Палестина!”. Об этом сообщает газета The New York Post. Группа молодых людей, также скандировала: “Мы нацисты и гордимся этим!”



Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес заявил в среду, что инцидент расследуется, написав на X, что выкрики, снятые на видео, были “шокирующими, неприемлемыми и недостойными комментариями”.



“Мы ничего не упустим. Для быстрого поиска преступников используются все средства расследования”, — добавил Нуньес.



По данным издания, французская прокуратура также расследует антисемитские высказывания.



