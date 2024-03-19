



Финляндия выделила 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины

Правительство Финляндии выделило 30 млн евро на закупку боеприпасов в рамках чешской инициативы. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккяне в Twitter.



"Обсуждали с командующим чешскими силами обороны вопросы улучшения поддержки европейской обороны и Украины. В частности, мы обсудили чешскую инициативу по боеприпасам. Финляндия внесет в фонд этой инициативы 30 миллионов евро", - сообщил он.



Напомним, в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла 800 тысяч артиллерийских боеприпасов на военные нужды Украины: полмиллиона калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм. Однако для их закупки необходимо было собрать средства.



Инициативу поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, 6 марта Германия выделила трехзначную миллионную сумму на закупку боеприпасов. А Норвегия предоставила на боеприпасы более 150 млн долларов.