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Финляндия выделила 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины
19.03.2024 15:58 Раиса Вовк

Финляндия выделила 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины

Правительство Финляндии выделило 30 млн евро на закупку боеприпасов в рамках чешской инициативы. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккяне в Twitter.

"Обсуждали с командующим чешскими силами обороны вопросы улучшения поддержки европейской обороны и Украины. В частности, мы обсудили чешскую инициативу по боеприпасам. Финляндия внесет в фонд этой инициативы 30 миллионов евро", - сообщил он.

Напомним, в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла 800 тысяч артиллерийских боеприпасов на военные нужды Украины: полмиллиона калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм. Однако для их закупки необходимо было собрать средства.

Инициативу поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, 6 марта Германия выделила трехзначную миллионную сумму на закупку боеприпасов. А Норвегия предоставила на боеприпасы более 150 млн долларов. 

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