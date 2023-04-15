



Фильм о Холокосте, снятый Хиллари и Челси Клинтон, покажут на PBS

Хиллари и Челси Клинтон сняли документальный фильм о Холокосте, премьера которого состоится во вторник на канале PBS, и будет приурочена ко Дню памяти жертв Холокоста в Израиле.



“Как Саба продолжал петь” рассказывает историю Давида Висниа, кантора, который прожил в концентрационном лагере Освенцим-Биркенау почти три года, чему отчасти помог его оперный певческий голос, развлекавший нацистских охранников.



В фильме также рассказывается о том, как Висниа, выросший в хоре своей синагоги в Польше , завязал отношения с пожилой женщиной по имени Хелен “Циппи” Спитцер во время их пребывания в Освенциме . Ее навыки художника-графика позволяли ей перемещаться между мужскими и женскими помещениями, и эти двое разделяли интимные моменты, когда сокамерники высматривали охранников.



Дэвид Висния, служивший в собраниях в Нью-Джерси и Пенсильвании, умер в возрасте 94 лет в 2021 году, через год после поездки в бывший лагерь, чтобы отметить 75-летие его освобождения, несмотря на серию травм. Его внук Ави Висниа, музыкант, сочинил музыкальную дань своему “Сабе” или дедушке, которую можно услышать в заключительных титрах фильма.



Фильм был создан в рамках компании Clintons HiddenLight Productions, которая была запущена в 2020 году и специализируется на глобальном контенте, который, по их словам, подчеркивает “лучшие черты человеческого духа и помогает нашей аудитории увидеть мир по-новому”.



“Замечательная история любви Дэвида Виcниа в “Как Саба продолжал петь” вдохновляет, и я надеюсь, что вы найдете ее такой же вдохновляющей, как и я», — сказала Челси Клинтон, исполнительный продюсер фильма.



“Боль и ужас Холокоста никогда нельзя забывать“, — добавила Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь США.



Сопродюсером проекта является Retro Report, некоммерческая организация, которая снимает новостные документальные фильмы.



