



Фиджи откроет посольство в Израиле

Правительство Фиджи объявило, что намерено впервые открыть посольство в Израиле в следующем году, сообщает Ynet.



В последние годы отношения между Израилем и Фиджи - островным государством с 950 000 жителей, расположенным в Тихом океане, к востоку от Австралии - углубились, что привело к укреплению связей в области сельского хозяйства, а также к положительной динамике голосования Фиджи, которая определяется как парламентская демократия, по теме Израиля на международной арене. В официальном заявлении говорится, что решение было принято при широкой политической поддержке и является продолжением хороших отношений Фиджи с Израилем в области поддержания мира, безопасности и сельского хозяйства.



Посольство Фиджи в Израиле станет 98-м иностранным посольством в стране.



Министр иностранных дел Эли Коэн отреагировал на решение Фиджи, заявив: "Я поздравляю правительство Фиджи с важным решением, которое укрепит и углубит отношения между двумя странами. В последние годы Фиджи доказало, что является настоящим другом Израиля и на международной арене. Открытие посольства Фиджи еще на один шаг приближает нас к поставленной нами цели - 100 посольств в Израиле".



Коэн добавил, что "увеличение числа посольств в Израиле доказывает ценность Израиля для всего мира и желание получить доступ к нашим возможностям в области инноваций, экономики и науки. Я поздравляю Рафи Харпаза, заместителя директора отдела Азии и Тихого океана Министерства иностранных дел, и посла Роя Розенблита, которые в последние годы активно продвигали этот вопрос и привели к этому достижению".



