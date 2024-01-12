



F-35, крылатые ракеты и БПЛА: комбинированный удар США и Британии по хути



Британцы объявили, что четыре британских самолета Typhoon, которым помогали самолеты-заправщики, с помощью управляемых бомб нанесли точные удары по двум целям - месту запуска БПЛА в Бани на северо-западе Йемена и аэропорту Бабс в том же районе.



"При атаке на Бани целью наших самолетов были несколько зданий, которые были задействованы в атаках БПЛА". "Разведданные, касающиеся второго объекта, который был атакован, показали, что он использовался для запуска крылатых ракет и БПЛА в Красное море. Несколько ключевых целей в аэропорту были идентифицированы и атакованы", - заявили британцы.



Согласно американским источникам, в атаках участвовали истребители, в том числе F-35, а также крылатые ракеты "Томагавк", которые были запущены с кораблей ВМС США и подводной лодки "Флорида". Эта подводная лодка была замечена входящей в Суэцкий канал 5 ноября.



Кроме того, использовались БПЛА типа Reaper, а также, как уже упоминалось, британские самолеты Typhoon.



Американский чиновник заявил, что "атаки достигли своих целей и поразили радары и пусковые площадки для БПЛА, ракеты и объекты берегового наблюдения. Они закончились, но мы оставляем за собой право ответить, если угрозы продолжатся".