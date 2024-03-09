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Европу призвали готовиться к выходу США из НАТО
09.03.2024 18:24 Алина Груднева

Европу призвали готовиться к выходу США из НАТО

Дипломаты из стран-членов НАТО призвали Европу готовиться к том, что Соединенные Штаты Америки могут выйти из альянса, если к власти вернется Дональд Трамп.

Об этом сообщает газета Telegraph.

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По мнению дипломата, странам Европы нужно пересмотреть свои оборонные возможности.

Недавно слова Трампа о том, что тот не намерен бесплатно защищать союзников по НАТО в случае победы на выборах, вызвали гнев во всем мире. В Польше выразили обеспокоенность и предложили вынести заявление бывшего президента США на обсуждение в правительстве.

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