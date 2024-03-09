



Европу призвали готовиться к выходу США из НАТО

Дипломаты из стран-членов НАТО призвали Европу готовиться к том, что Соединенные Штаты Америки могут выйти из альянса, если к власти вернется Дональд Трамп.



Об этом сообщает газета Telegraph.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По мнению дипломата, странам Европы нужно пересмотреть свои оборонные возможности.



Недавно слова Трампа о том, что тот не намерен бесплатно защищать союзников по НАТО в случае победы на выборах, вызвали гнев во всем мире. В Польше выразили обеспокоенность и предложили вынести заявление бывшего президента США на обсуждение в правительстве.