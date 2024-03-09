Европу призвали готовиться к выходу США из НАТО
Дипломаты из стран-членов НАТО призвали Европу готовиться к том, что Соединенные Штаты Америки могут выйти из альянса, если к власти вернется Дональд Трамп.
Об этом сообщает газета Telegraph.
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По мнению дипломата, странам Европы нужно пересмотреть свои оборонные возможности.
Недавно слова Трампа о том, что тот не намерен бесплатно защищать союзников по НАТО в случае победы на выборах, вызвали гнев во всем мире. В Польше выразили обеспокоенность и предложили вынести заявление бывшего президента США на обсуждение в правительстве.