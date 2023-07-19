



Евродепутаты просят МУС разрешить арест Лукашенко. Досье собрано

Международный уголовный суд (МУС) должен рассмотреть возможность выдачи ордера на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.



Такой призыв к МУС содержится в принятом комитетом по иностранным делам Европарламента докладе об отношениях ЕС с Беларусью, сообщили в пресс-службе Европейского парламента.



Так, евродепутаты заявили, что Беларусь несет ответственность за ущерб, причиненный Украине в связи с войной, и преступления, совершенные в Украине, в том числе из-за роли белорусского режима в незаконном вывозе детей.



Доклад призывает институты ЕС и государства-члены принять все необходимые меры на международном уровне, чтобы сделать возможным уголовное преследование белорусских политических и военных лидеров, ответственных за преступления против человечности и геноцид.



Депутаты отмечают: поскольку Международный уголовный суд уже выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и Уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, то суду следует рассмотреть возможность выдачи аналогичного ордера на арест Лукашенко.



Европарламентарии считают, что Совет ЕС также должен расширить список белорусских и российских лиц, на которых распространяются санкции ЕС, чтобы ограничения распространялись на тех, кто причастен к принудительной депортации украинских детей.



О том, что самопровозглашенного президента Беларуси необходимо привлечь к ответственности за преступления, которые он совершал и продолжает совершать в отношении белорусского и украинского народов, заявил в эфире "24 канал" заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко.



Еще 27 июня команда Народного антикризисного управления передала в Офис прокурора МУС коммуникацию согласно с 15-й статьей Римского устава МУС по факту преступлений, совершенных режимом Лукашенко.



В ней обратили внимание на незаконную преступную деятельность 5 человек во главе с Лукашенко:

Ивана Головатого – генерального директора государственного предприятия "Беларуськалий".

Дмитрия Мезенцева – государственного секретаря союзного государства России и Беларуси.

Алексея Талая – руководителя одноименного фонда.

Ольги Волковой – руководительницы Донецкой общественной организации "Дельфины".

Они обвиняются в преступлениях, связанных с незаконным перемещением украинских детей на территорию Беларуси.



"18 июля появилось соответствующее решение Комитета по иностранным делам Европарламента. Где и обратили внимание на необходимость выдачи ордера на арест Лукашенко за преступления в отношении украинских детей", –заметил Латушко.



Кроме того, Народное антикризисное управление сотрудничает с литовскими и другими международными юристами. Вместе они ведут досье по преступлениям против человечества.



"Мы уже собрали около 1000 фактов преступлений против человечества. Например, такого ужасного характера, как изнасилование женщин и мужчин милицейскими дубинками", – рассказал Латушко, уточнив, что рассматриваются также случаи убийств, пыток, принудительная депортация. Это досье также будет передано в МУС, пообещал он.



Как сообщал

Mignews

, президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно

заявлял

, что в случае начала войны не намерен спрашивать белорусское население о вступлении в нее.