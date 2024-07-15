



ЕС продлил Ирану санкции за поддержку российской войны в Украине

Европейский Совет продлил еще на год (до 27 июля 2025 года) санкции против Ирана. Ограничительные меры связаны с поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины и вооруженных групп и образований на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.



В настоящее время режим санкций распространяется на 12 лиц и девять организаций. Активы этих лиц замораживаются, а предоставление им или в их пользу средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, запрещено. Кроме того, на этих физических лиц распространяется запрет на поездки в ЕС.

