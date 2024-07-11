



Эрдоган: "Виновные за Газу предстанут перед судом, как и в случае с Сребреницей"

Президент Турции распространил видеопослание по случаю 29-й годовщины геноцида в Сребренице



Ответственные за варварство в блокированной Газе рано или поздно предстанут перед международным правосудием, как это было в случае с Сребреницей.



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Об этом говорится в видеопослании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоган по случаю 29-й годовщины геноцида в городе Сребреница в Боснии и Герцеговине.



Турецкий лидер отметил, что геноцид в Сребренице стал черным пятном в истории человечества и выразил соболезнования семьям жертв и всему боснийскому народу.



Глава турецкого государства процитировал Алия Изетбеговича, государственного деятеля, посвятившего свою жизнь свободе Боснии и Герцеговины: "Что бы вы ни делали, не забывайте о геноциде. Потому что забытый геноцид повторяется".



"Сегодня палестинский народ в Газе и на оккупированных территориях подвергается зверствам, подобным тем, что произошли в Сребренице 29 лет назад",- сказал Эрдоган.



При этом, продолжил глава государства, международные институты и организации просто наблюдают за убийством около 40 тыс. ни в чем неповинных людей, в том числе 16 тыс. детей, как это было 29 лет назад.

