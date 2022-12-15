



Эрдоган раскрыл детали разговора с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл детали телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, он предложил президенту РФ провести встречу лидеров Турции, России и Сирии.

Также Эрдоган предложил провести встречу глав минобороны, МИД и разведслужб.

"Я объяснил еще одну вещь - и это то, что мы хотим сделать шаг в качестве трехстороннего союза Сирия - Турция - Россия. Для этого сначала должны встретиться наши разведывательные службы, затем министры обороны и министры иностранных дел. После их встреч давайте соберемся вместе как лидеры", - сказал Эрдоган.

По его словам, Путин отнесся к его предложению положительно.

"Таким образом, мы начнем серию встреч", - добавил он.