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Эрдоган предлагает выступить посредником между Москвой и Киевом
20.01.2023 18:08 Алина Груднева

Эрдоган предлагает выступить посредником между Москвой и Киевом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз повторил свое предложение выступить посредником между Россией и Украиной.

Речь идет о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые состоялись в пятницу,  20 января.

По данным турецких СМИ, Эрдоган выразил соболезнования тем, кто погиб в результате крушения вертолета в Украине в среду.

Он также выражает идею о том, что объединить российского и украинского лидеров за столом переговоров относительно продолжающегося конфликта в Украине.
 

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