



Эрдоган предлагает выступить посредником между Москвой и Киевом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз повторил свое предложение выступить посредником между Россией и Украиной.



Речь идет о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые состоялись в пятницу, 20 января.



По данным турецких СМИ, Эрдоган выразил соболезнования тем, кто погиб в результате крушения вертолета в Украине в среду.



Он также выражает идею о том, что объединить российского и украинского лидеров за столом переговоров относительно продолжающегося конфликта в Украине.

