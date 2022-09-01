



Эрдоган обрушился с критикой на ЕСПЧ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Европейский суд по правам человека и заявил, что суд принимает "политически мотивированные" решения.



Такое заявление Эрдоган сделал в ходе выступления в Верховном суде Турции, сообщает агентство Anadolu.



По мнению президента Турции, ЕСПЧ - далекая от принципов справедливости структура.



"Когда речь идет о Турции выносятся политически мотивированные вердикты, а когда обсуждаются иски по Германии или Франции, принимаются решения совсем другого плана", - подчеркнул Эрдоган.