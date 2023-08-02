



Эмоциям необходимо остыть, – Зеленский о скандале Украины и Польши

Между Украиной и Польшей произошел скандал. Напомним, глава Бюро международной политики Польши Марцин Пшидач заявил, что Украине следует начать ценить роль, которую сыграла Варшава для Киева. В украинском МИДе это заявление назвали неприемлемым и таким, которые не соответствует действительности.



Отреагировал на скандал и Президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что свобода народов Украины и Польши, а также ценности Европы и победа над общим российским врагом превыше всего, эмоциям необходимо остыть.



"Народы Европы знают, что свобода каждого крепче тогда, когда это общая свобода всех. Мы в Европе умеем объединяться и защищать наши ценности бок о бок, несмотря ни на какие сезоны и настроения, политические течения и личные амбиции", - написал глава украинского государства в своем Twitter.



Владимир Зеленский обратил внимание на то, что сейчас заметны разные сигналы, что политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции – выше фундаментальных интересов народов.



"Украина борется за свободу свою и всей Европы, и мы благодарны каждому помогающему народу. Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И никакой трещинки в этом щите быть не может", – добавил он.



Зеленский также подчеркнул, что важно не дать никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть.



"Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом – превыше всего", – добавил глава государства.



Народи Європи знають, що свобода кожного найміцніша тоді, коли це спільна свобода всіх. Ми в Європі вміємо обʼєднуватися та захищати наші цінності пліч-о-пліч, незважаючи на жодні сезони та настрої, політичні течії та особисті амбіції. Але зараз бачимо різні сигнали, що політика… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2023



Как сообщал

Mignews

, ранее глава президентского Бюро международной политики Польши

Марцин Пшидач заявил

, что Украине следует начать ценить роль, которую сыграла Варшава для Киева.



После этого в украинское Министерство иностранных дел

пригласили посла Польши

Бартоша Цихоцкого. Ему сообщили, что заявления о якобы неблагодарности Украины неприемлемы и не соответствуют действительности.



Позже стало известно, что посла Украины в Польше

Василия Зварыча вызвали

в Министерство иностранных дел. Причиной послужили заявления украинских чиновников.



Вскоре прозвучало заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. По его словам, вызов посла Польши в МИД Украины не должен был состояться. Варшава оказала Киеву значительную помощь, и таких ошибок быть не должно.