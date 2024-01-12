



Эксперт: В ответ на атаки против хути Иран может блокировать Гибралтар

Иран может прибегнуть к угрозе перекрыть Гибралтарский пролив, предупредил военный эксперт.



Генерал-майор Чип Чепмен, бывший глава отдела по борьбе с терроризмом в министерство обороны Британии, сказал в интервью каналу GB News: "Одна из вещей, которая может быть сделана... если считать хути за одну из прокси-сил [Ирана], заключается в том, что они могут закрыть Гибралтарский пролив.



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Вы можете сказать, что у них нет возможности сделать это, но у них также есть марионеточная сила - Фронт Полисарио в Марокко".



"Так что, хотя это может показаться маловероятным, это не значит, что этого не произойдет".



В беседе с Джейкобом Риз-Моггом он сказал: "Я думаю, что мы приближаемся к той стадии, когда один из тех, с кем я раньше работал, бывший командующий Centcom генерал Фрэнк Маккензи сказал, используя бейсбольную аналогию, что в данный момент мы ловим, то есть занимаем оборонительную позицию с операцией Prosperity Guardian.



"В будущем мы, вероятно, будем делать питчинг. То есть нам придется предпринять наступательные действия против хути и уничтожить крылатые ракеты и радарные установки, чтобы попытаться и дальше сдерживать их".



"Сложность заключается не в самих кинетических действиях, а в том, будет ли это единичный удар или продолжительная кампания.



"Всегда есть риск, если вы начинаете затяжную кампанию, потому что с 2015 года Саудовская Аравия и ОАЭ проводят в Йемене операцию Decisive Storm, которая не является ни решающей, ни штормовой".



Он добавил: "По сути, это то, что, по мнению хути, является частью театра военных действий против израильтян.



"И с их точки зрения, и с точки зрения Ирана это единство фронтов и огненное кольцо вокруг израильтян".