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Экс-президент Ирана баллотируется на выборах
02.06.2024 12:03 Алина Груднева

Экс-президент Ирана баллотируется на выборах

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад выдвинул свою кандидатуру на предстоящих досрочных выборах.

Об этом сообщает информационное агентство Tasnim.

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Ахмадинежад занимал пост президента с 2005 по 2013 год. Он является сторонником углубления связей Россией и арабским миром, а также ярым противником США.

Ранее свои кандидатуры также выдвинули бывший командир Корпусом стражей исламской революции Вахид Хаганиян, мэр Тегерана Алиреза Закани и бывший депутат Зохре Элахиян, а также экс-спикер парламента Али Лариджани, бывший глава Центробанка Абдолнассер Хеммати и ультраконсервативный экс-переговорщик по ядерной программе Саид Джалили.

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