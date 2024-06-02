



Экс-командующий КСИР выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ирана

Бывший командир Корпусом стражей исламской революции Вахид Хаганиян выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ирана.



По его словам, он полностью ознакомлен с проблемами страны.



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Хаганиян подчеркнул, что наладил тесные связи с ключевыми чиновниками за 45 лет службы.



О карьере Хаганияна известно мало. Он находится под американскими санкциями и является приближенным верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.



Досрочные выборы в Иране запланированы на 28 июня. Они проводятся из-за гибели в авиакатастрофе президента Ибрагима Раиси.



Среди других кандидатов объявлены мэр Тегерана Алиреза Закани и бывший депутат Зохре Элахиян, а также экс-спикер парламента Али Лариджани, бывший глава Центробанка Абдолнассер Хеммати и ультраконсервативный экс-переговорщик по ядерной программе Саид Джалили.