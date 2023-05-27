



Экс-глава АМАН сравнил Нетаниягу с Путиным

Экс-глава АМАН Амос Малка выступил на демонстрации против правовой реформы на перекрестке Каркур.



В ходе своего выступления, он сравнил премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом РФ Владимиром Путиным.



"В конце января было совершено внезапное нападение на израильскую демократию. Вы ведете войну за независимость демократического народа. Как и Путин, Нетаниягу не понимает, что мы не сдадимся", - сказал он.



Малка добавил, что Израиль затаил дыхание в ожидании отбора судей.



"14 июня - контрольная точка. Мы не позволим разрушить демократию", - добавил он.

