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Экс-глава АМАН сравнил Нетаниягу с Путиным
27.05.2023 19:07 Алина Груднева

Экс-глава АМАН сравнил Нетаниягу с Путиным

Экс-глава АМАН Амос Малка выступил на демонстрации против правовой реформы на перекрестке Каркур.

В ходе своего выступления, он сравнил премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В конце января было совершено внезапное нападение на израильскую демократию. Вы ведете войну за независимость демократического народа. Как и Путин, Нетаниягу не понимает, что мы не сдадимся", - сказал он.

Малка добавил, что Израиль затаил дыхание в ожидании отбора судей.

"14 июня - контрольная точка. Мы не позволим разрушить демократию", - добавил он.
 

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