



21-я неделя протестов: демонстрации возобновились по всей стране

Вечером, 27 мая, по всему Израилю возобновились акции протеста против правовой реформы, которые проводятся уже 21-ю неделю подряд.



По словам организаторов, демонстранты вышли примерно в 150 местах по всей стране.



Протестующие в очередной раз возмутились государственным бюджетом, принятом на прошлой неделе, обвинив премьер-министра Биньямина Нетаниягу в "диктатуре", которую "могут остановить только сотни тысяч людей на улицах".



Основная акция протеста сегодня, традиционно пройдет на Каплан в Тель-Авиве. С главой сцены сегодня планируют выступить Моше Аялон, лидер "Черных флагов" Шикма Бреслер, Шай Брамсон, председатель организации Хеврута - религиозные геи, доктор Рина Анати и Ноам Ланир. Основные выступления начнутся ближе к 20:30.



"Теперь всем ясно, что переговоры в резиденции президента были уловкой Нетаниягу, чтобы выиграть время и подкупить своих партнеров. Государство Израиль находится в одном шаге от того, чтобы стать диктатурой. Только протест остановит Нетаниягу", - утверждают лидеры протестов.

