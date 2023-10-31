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Египет подтвердил открытие КПП "Рафиах" для раненых жителей Газы
31.10.2023 21:14 Алина Груднева

Египет подтвердил открытие КПП "Рафиах" для раненых жителей Газы

Официальные лица Египта подтвердили информацию о том, что 1 ноября КПП "Рафиах" откроют для раненых жителей Газы.

Каир позволит им пересечь границу для получения медицинского лечения в египетских больницах.

"Завтра на контрольно-пропускном пункте будут присутствовать медицинские бригады. Они будут осматривать больных, поступающих из Газы, и распределить их в больницы", — сказал агентству AFP чиновник сферы здравоохранения в египетском городе Эль-Ариш.

По данным 12-го канала израильского ТВ, ранее на границе Египет развернул полевой госпиталь

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