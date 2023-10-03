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Драма в США: Спикер Палаты представителей отстранен от должности | Фото: Pixabay
03.10.2023 23:58 Александр Черман

Драма в США: Спикер Палаты представителей отстранен от должности

Сегодня произошло историческое событие в Соединенных Штатах, когда спикер Палаты Представителей, Кевин Маккарти, был отстранен от своей должности в ходе необычайного и абсолютно уникального для американской политики голосования.

Маккарти, являющийся выдающейся фигурой в республиканской партии, стал жертвой внутрипартийной борьбы, и фактически бунта против него, связанного с его сотрудничеством с оппозицией в стремлении избежать паралича правительства.

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