



Дизельная подлодка торпедировала авианосец США во время учений

В 2005 году шведская подводная лодка HSMS Gotland удивила ВМС США, прорвав оборону военного корабля USS Ronald Reagan во время учений по противолодочной борьбе, имитируя несколько успешных попаданий торпед.



HSMS Gotland, стоимостью всего 100 миллионов долларов, использовал двигатели Стирлинга, чтобы оставаться бесшумными и уклоняться от обнаружения.



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Этот инцидент подчеркнул уязвимость дорогих авианосцев перед более дешевыми подводными лодками, подчеркнув необходимость совершенствования противолодочной тактики.



Военно-морской флот шокирован, когда шведская подводная лодка прорвала оборону авианосца во время учений



Авианосцы — самые дорогие военные корабли. Самый продвинутый авианосец в мире, военный корабль USS Gerald R. Ford, стоит 13 миллиардов долларов. Несмотря на то, что эта цена является крайней в спектре, она не слишком далека от средней стоимости авианосца, которая составляет от 5 до 9 миллиардов долларов.



Огромная стоимость подчеркивает стратегическую и оперативную важность авианосцев. Авианесущие ударные группы могут демонстрировать силу и внешнюю политику, как немногие другие системы вооружения в мире. Действительно, трудно найти другой инструмент ведения войны, который мог бы укрепить боевой дух союзника или терроризировать противника, чем авианосец.



Признавая важность авианосцев, военно-морские силы никогда не отправляют их в бой в одиночку. Вместо этого каждый авианосец вступает в бой, возглавляя боевую группу в составе множества других кораблей. В случае ВМС США авианосная боевая группа включает в себя ракетные крейсеры, ракетные эсминцы, подводные лодки и суда обеспечения.



Итак, представьте, если бы дешевой подводной лодке каким-то образом удалось прорваться через оборону авианосца и потопить его. Хотя это гипотетический сценарий, он произошел во время масштабных учений, когда шведской подводной лодке удалось "потопить" американский авианосец.



В 2005 году ВМС США провели у западного побережья крупномасштабные учения по противолодочной борьбе. В рамках режима тренировок планировщики противопоставили небольшой шведский HSMS Gotland авианосцу USS Ronald Reagan и его боевой группе. К удивлению всех, но, возможно, не своего экипажа, HSMS Gotland смог проникнуть через противолодочные эшелоны, защищающие авианосец, включая вертолеты и эсминцы, явно ищущие подлодку, и нанести несколько имитационных торпедных "попаданий". Планировщики пришли к выводу, что военный корабль USS Ronald Reagan затонул бы или получил серьезные повреждения во время боя.



Что еще хуже, небольшая дизельная подводная лодка HSMS Gotland смогла повторить свой подвиг несколько раз за два года, что вызвало тревогу в военно-морском сообществе. Если небольшая дешевая подводная лодка способна потопить многомиллиардный авианосец, защищенный несколькими противолодочными эшелонами, смогут ли китайские или российские подводные лодки нанести вред ВМС США в случае конфликта?



Шведская подводная лодка стоила всего 100 миллионов долларов, ничтожная сумма по сравнению с 4,5 миллиардами долларов, которые стоил военный корабль USS Ronald Reagan, не считая даже цены всей боевой группы. Кроме того, дизельные подводные лодки могут быть дешевле атомных, но они гораздо более шумны и могут оставаться под водой меньше времени. Однако на HSMS Gotland использовались двигатели Стирлинга, что делало подводную лодку почти полностью бесшумной для гидролокаторов противника и, таким образом, невидимой даже для авианосца.



Успех шведской подводной лодки был настолько значительным, что ВМС США арендовали судно, чтобы проверить, как противостоять таким угрозам.



Поскольку конкуренция с Китаем усиливается, а Пекин пытается утвердить свою власть в Индо-Тихоокеанском регионе, в основном с помощью военно-морских сил, уроки небольшого HSMS Gotland становятся еще более актуальными.

