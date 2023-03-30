



Десятки тысяч человек, выступающих за судебную реформу соберутся в Тель-Авиве

Сторонники правого правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и предлагаемых изменений в судебной системе Израиля проведут крупную демонстрацию в Тель-Авиве в четверг вечером. Ожидается, что в марше примут участие десятки тысяч израильтян.



“Марш свободы”, частично организованный сионистской неправительственной организацией Im Tirtzu, призывает тех, кто проголосовал за нынешнюю коалицию, выйти на улицы и сделать так, чтобы их голоса были услышаны.



Маор Цемах, генеральный директор неправительственной организации “Ваш Иерусалим”, сообщил, что его организация примет участие в марше.

“В протестах против судебной реформы мы видим большую опасность в отношении определения Израиля как еврейского государства, что может привести к созданию палестинского государства и разделу Иерусалима”, – сказал Цемах.

“Для нас важно участвовать, чтобы защитить безопасность Иерусалима, потому что сейчас мы очень ограничены либеральными судами и предвзятостью в системе правосудия. В настоящее время существуют законы, призванные сохранить единство Иерусалима и укрепить суверенитет в городе, которые не могут быть приняты”, – объясняет свою позицию он. “Призываем всех, кто поддерживает судебную реформу, выйти на акции протеста”.

В рекламном ролике марша отмечается, что в последние недели левые протестующие “закрыли улицы, подожгли и объявили забастовку по всей стране . А мы сидим, скрестив руки, ничего не делая”.



Видео призывает граждан “из правого лагеря” присоединиться к маршу “в самом сердце государства – в Тель-Авиве”.

Маршрут марша был заранее одобрен полицией.



Демонстранты встретятся в Тель-Авивском музее в 19:00. После выступления нескольких активистов марш продолжится на улице Каплан. Маршрут марша был заранее одобрен полицией.