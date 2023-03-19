



Депутаты Кнессета заявили о поддержке административных арестов

В конце минувшей недели, группа депутатов Кнессета выступила с заявлением об отзыве своих подписей под адресованным министру обороны Йоаву Галанту требованием немедленно освободить евреев, подвергшихся административному задержанию по подозрению в участии в беспорядках в Хавара.



“После того, как мы получили заключение службы безопасности о насущной необходимости административных задержаний, которые проводятся с должной осторожностью, мы решили отозвать свои подписи под документом об освобождении административно-задержанных. Мы доверяем решению министра обороны, которое было принято с учетом рекомендаций ШАБАК и исключительно из соображений безопасности”, - написали депутаты от партий “Ликуд” и ШАС, в том числе Боаз Бисмут, Ошер Шкалим, Цега Мелаку, Моше Пасаль, Эли Далаль, Дан Илуз, Йонатан Машраки, Моше Арбель, Уриэль Буссо, Эрез Малуль, Симон Мошиашвили и Йосеф Таеб.



Cообщается со ссылкой на неназванные источники, что офис министра обороны Галанта оказал давление с целью добиться публикации заявления об отзыве подписей под первоначальным письмом.



