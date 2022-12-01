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Дело MH17:Нидерланды не потребуют от РФ экстрадицию виновных
01.12.2022 21:46 Алина Груднева

Дело MH17:Нидерланды не потребуют от РФ экстрадицию виновных

Нидерланды не намерены запрашивать у России экстрадицию осужденных по делу о сбитии Боинга MH17. 

 
Об этом говорится в заявлении прокуратуры.
 
Помимо прочего, на решение суда в Гааги подавать апелляцию не будут.
 
"Российская Федерация не выдает своих граждан. Поэтому экстрадиция преступников запрашиваться не будет. Но прокуратурой Нидерландов будут предприняты дальнейшие усилия для того, чтобы преступники Гиркин, Дубинский и Харченко отбывали наказание", - сказано в заявлении.

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