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Делегация Саудовской Аравии отправится в КНР без кронпринца
22.05.2024 17:24 Алина Груднева

Делегация Саудовской Аравии отправится в КНР без кронпринца

Делегация Саудовской Аравии отправится в Китай без министра инвестиций королевства.

По данным Reuters, об этом сообщили четыре источника.

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Уточняется, что их поездка состоится на этой неделе. По данным издания, крупнейший в мире экспортер нефти ищет иностранное финансирование для своих амбициозных экономических преобразований.

По словам источников,  кронпринц Саудовской Аравии  должен был возглавить делегацию в Китай, но вс останется в Эр-Рияде после того, как его пожилой отец, король, прошел курс лечения от воспаления легких.

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