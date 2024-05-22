



Делегация Саудовской Аравии отправится в КНР без кронпринца

Делегация Саудовской Аравии отправится в Китай без министра инвестиций королевства.



По данным Reuters, об этом сообщили четыре источника.



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Уточняется, что их поездка состоится на этой неделе. По данным издания, крупнейший в мире экспортер нефти ищет иностранное финансирование для своих амбициозных экономических преобразований.



По словам источников, кронпринц Саудовской Аравии должен был возглавить делегацию в Китай, но вс останется в Эр-Рияде после того, как его пожилой отец, король, прошел курс лечения от воспаления легких.