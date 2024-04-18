



Дания закупит у украинских производителей оружие для ВСУ

Дания в рамках нового пакета помощи для Украины выделит часть денег на оружие для ВСУ, созданное украинскими компаниями.



По данным "РБК-Украина", об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.



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На оружие для ВСУ украинского производства будет выделено 28,5 млн долларов. По словам министра, это первый подобный случай, когда оружие, созданное военно-промышленным комплексом Украины, будет закупаться для бойцов другим государством.



Камышин добавил, что Киев имеет только шесть миллиардов долларов на закупку. А способность ВПК в стране составляет около 20 млрд.



"Грубо говоря, у нас работает только треть всех станков, которые есть в стране - потому что денег не хватает, чтобы обеспечить заказами остальные", - отметил министр.